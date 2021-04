Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Schwerer Verkehrsunfall ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (2) ++ Besitz von Betäubungsmitteln ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis (4) ++

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Leer - Schwerer Verkehrsunfall, Zeugenaufruf

Am Freitag, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Leeraner mit einem Skoda Roomster die Heisfelder Straße stadtauswärts. Unmittelbar vor der Kreuzung Logaer Weg/Dorfstraße mussten mehrere PKW verkehrsbedingt halten. Diese Situation wurde von dem 84-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache übersehen. Er fuhr auf den bereits stehenden VW Up! einer 51-jährigen Frau aus Moormerland auf, welche wie durch ein Wunder nicht verletzt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Up! auf einen VW Polo geschoben. Dessen 37-jährige Fahrzeugführerin, mit Wohnsitz in Leer, wurde dadurch leicht verletzt. Der VW Polo touchierte wiederrum den davorstehenden Opel Mokka eines 69-jährigen Leeraners. Der Leeraner blieb unverletzt, sein Pkw wurde leicht beschädigt. Durch den Verkehrsunfall wurde der vermeintliche Unfallverursacher schwer verletzt. Er wurde, wie die 37-Jährige, durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden am schwersten beschädigten PKW, der Skoda und der VW Up!, waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 20000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verfahren zur Vermessung der Unfallstelle und Spurendokumentation angewendet. Die Heisfelder Straße war zwischen den Einmündungen Logaer Weg und Strohhut für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (2)

Am Freitag, gegen 07:45 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße durch. Bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer eines VW Fox ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Drogenvortest auf Urinbasis erhärtete den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Der Leeraner muss sich nunmehr im eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:15 Uhr, wurde ein 18-Jähriger, mit Wohnsitz in Ihlow, mit seinem VW Golf in der Straße "An der Friedenskirche" kontrolliert. Auch bei diesem Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Weiterhin führte der 18-Jährige eine geringe Menge Marihuana mit sich. Außerdem wurde bei dem 17-jährigen Beifahrer, mit Wohnsitz in Leer, eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der 17-Jährige wurde an einen Erziehungsberechtigen übergeben. Gegen beide Beschuldigte wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 28-Jährigen mit seinem Citroen Berlingo im Wessel-Onken-Weg. Im Verlaufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Leeraner nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Weener - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 09:55 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Weener den 38-jährigen Fahrzeugführer eines Hyundai in der Kommerzienrat-Hesse-Straße. Der nunmehr Beschuldigte, mit Wohnsitz in Weener, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bunde - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ebenfalls am Freitag, gegen 11:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Weener den Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades in der Mühlenstraße. Der 31-jährige Fahrzeugführer, mit Wohnsitz in Bunde, war nicht Inhaber der notwendigen Fahrerlaubnisklasse. Er konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 20:45 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades. Der 16-jährige Emder führte das Kleinkraftrad ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Jugendliche wurde nach Untersagung der Weiterfahrt an einen Erziehungsberechtigen übergeben.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell