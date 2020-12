Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Belästigung

MarsbergMarsberg (ots)

Ein 9-jähriger Junge erschien am Mittwoch mit seiner Mutter auf er Polizeiwache in Marsberg und machte Angaben zu einer Belästigung.

Der Junge war am Mittwoch gegen 13:30 Uhr mit dem Schulbus auf dem Weg nach Hause, als sich ein junger Mann neben ihn setzte. Der Unbekannte umarmte und kitzelte den Jungen am Oberkörper.

Der Mann soll auch andere Kinder seit Monaten in gleicher Weise belästigen.

Nach Zeugenaussagen fährt der Unbekannte regelmäßig mit dem Bus gegen 13:30 Uhr von Westheim nach Essentho und steigt am Bahnhof in Marsberg aus, um mit dem Zug in Richtung Brilon weiter zu fahren. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 17-20 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze lockige Haare, Dreitagebart, blauer Mund-Nasen-Schutz, braune Daunenjacke, braune Strickmütze.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

