POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.04.2021

++Fahren ohne amtliche Zulassung++Gefährdung des Straßenverkehrs durch Übermüdung++Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person++Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Alkohol++

Moormerland - Fahren ohne amtliche Zulassung Am 26.04.2021 um 19:00 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Königstraße ein Pkw Golf überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der kontrollierte Pkw mit anderen als für ihn zugelassenen Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum bewegt wurde. Die verwendeten Kennzeichen waren für einen anderen ähnlichen Pkw ausgegeben und somit zur Vortäuschung einer amtlichen Zulassung verwendet worden. Der 33-jährige Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Uplengen - Gefährdung des Straßenverkehrs durch Übermüdung Am 26.04.2021 um 15:40 Uhr teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer mit, dass er einen Pkw Mercedes auf der Großsander Straße in Fahrtrichtung Remels gesichtet hätte, dessen Fahrer in starken Schlangenlinien fahren würde. Auch sei es bereits zu Gefährdungslagen gekommen, da der Verursacher bereits einige Male in den Gegenverkehr geraten sei und entgegenkommende Verkehrsteilnehmer nur durch Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern konnten. Ebenfalls geriet das Fahrzeug zwischenzeitlich auf den Grünstreifen. Der Zeuge und seine Beifahrerin informierten die Polizei über den Vorfall und fuhren dem Verursacher bis zu seinem Zielort hinterher. Ebenso wurde die beschriebene Örtlichkeit von Polizeikräften aus Uplengen angefahren. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrzeugführer des Pkw Mercedes aus Gründen der Übermüdung die Gefahrenlagen verursacht hatte. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Weitere Zeugen, die sachdienliche und ergänzende Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uplengen in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am 26.04.2021 kam es um 17:43 Uhr auf der Straße "Am Delft" zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen und einer leichtverletzten Person. Ein 43-jähriger Mann aus Emden setzte mit seinem Pkw aus einer parallel zur Fahrbahn befindlichen Parklücke und übersah dabei einen sich aus dem rückwärtigen Bereich in Fahrtrichtung Nesserlander Straße nähernden Pkw, der von einem 85-jährigen Mann aus Emden geführt wurde. Da der bevorrechtigte 85-jährige Emder nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam, prallte er in das Fahrzeug des 43-jhrigen Mannes. Dabei gerät der 85-jährige mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und stieß auf einen entgegenkommenden Pkw eines 39-jährigen Emders. Durch das Unfallgeschehen wurde ebenfalls ein am Straßenrand geparkter und unbeteiligter Pkw beschädigt. Bei dem Vorfall wurde der 85-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt, an allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Alkohol Am 26.04.2021 war um 22:51 Uhr ein 24-jähriger Emder mit einem nicht versicherten Kleinkraftrad auf der Neutorstraße unterwegs. Nicht nur, dass der Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das mitgeführte Fahrzeug war, er stand auch unter dem Einfluss von einem Alkoholwert von 1,42 Promille. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

