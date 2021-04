Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.04.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person++Verursacher nach Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt++Versuchter schwerer Diebstahl++Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahren++

Leer - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am 27.04.2021 kam es in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr auf der Papenburger Straße, Fahrtrichtung Westoverledingen in Höhe der Leda-Brücke zu einem Zusammenstoß zwischen einer jungen Frau und einem Rennradfahrer. Eine 25-jährige Leeranerin befuhr den Radweg der Papenburger Straße in Begleitung einer 23-jährigen Frau auf Inline-Skatern, als beide Frauen unvermittelt von einer männlichen Person auf einem Rennrad überholt wurden. Als die 25-jährige Frau diesem Rennradfahrer nach links ausweichen wollte, kollidierte sie mit einem weiteren Rennradfahrer, der ebenfalls die beiden Inline-Skaterinnen überholen wollte. Nach dem Zusammenstoß kam es zwischen den Beteiligten vor Ort zu einem kurzen Gespräch, nach welchem die beiden Rennradfahrer sich entfernten. Kurz darauf bemerkte die 25-jährige, dass sie sich bei dem Zusammenprall das rechte Handgelenk gebrochen hatte. Die Polizei bittet den am Unfall beteiligten Rennradfahrer oder weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Verursacher nach Gefährdung des Straßenverkehrs und anschließender Flucht ermittelt. Am 27.04.2021 wurde gegen 09:45 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet. Durch eine Unfallzeugin wurde mitgeteilt, dass der Fahrer eines Pkw Golf einen anderen Verkehrsteilnehmer vorsätzlich bei einem Überholmanöver gerammt hätte. Ebenso wurde durch die Zeugin der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung des Verursachers benannt. Weitere Angaben des geschädigten 30-jährigen Fahrers eines VW-Transporters ergaben, dass der Verursacher zu vor den Transporter überholt hatte, um sich dann direkt mit seinem Fahrzeug davor zu platzieren. Als der Fahrer des VW nach dem Überholmanöver plötzlich drastisch die Geschwindigkeit reduzierte, indem er ohne ersichtlichen Grund stark abbremste, musste der Fahrer des Transporters seinerseits an dem Pkw Golf vorbeifahren. Während der Vorbeifahrt beschleunigte der Fahrer des Pkw Golf sehr stark und rammte das Fahrzeug des 30-jährigen Mannes seitlich. Danach blieb der VW Golf ohne Sicherheitsabstand hinter dem Fahrzeug des 30-jährigen, welcher daraufhin rechts am Fahrbahnrand anhielt. Auch der Fahrer des Pkw Golf hielt an und es kam zu einem kurzen Wortwechsel, in dessen Verlauf sich der Verdacht der Beeinflussung durch Alkohol ergab. Der bis dahin unbekannte Fahrer des Pkw entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit, woraufhin die Unfallzeugin umgehend die Polizei in Ostrhauderfehn über den Vorfall in Kenntnis setzte und die bekannten Daten zum flüchtigen Fahrzeug und eine Personenbeschreibung durchgab. Durch die eingesetzten Kräfte der Polizei Ostrhauderfehn wurde der Fahrzeughalter ausfindig gemacht und aufgesucht. An der Halteranschrift konnte der verunfallte Wagen aufgefunden werden, die verdächtige Person hatte sich im Wohnhaus zurückgezogen und reagierte nicht auf polizeiliche Ansprache. Über die Staatsanwaltschaft Aurich wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des Tatverdächtigen beantragt, welcher über das zuständige Amtsgericht auch beschieden wurde. Nach der Öffnung des Hauses konnte ein auf die Zeugenbeschreibung passender 59-jähriger Mann im Obergeschoß des Hauses aufgefunden und in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Es wurde eine Blutprobe zur Feststellung des Atemalkohols angeordnet und der Führerschein des Betroffenen sichergestellt. Der 59-jährige, der sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss, wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen.

Weener - Versuchter schwerer Diebstahl

In der Zeit vom 26.04.2021, 20:00 Uhr bis zum 27.04.2021, 07:00 Uhr kam es im hinteren Bereich des Weeneraner Hafens zu dem Versuch, diverse Gasflaschen aus einer Metallaufbewahrung zu entwenden. Da der Aufbewahrungskasten über eine besondere Sicherungsvorrichtung verfügt, gelang der Diebstahl nicht. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen im Bereich des Hafens in Weener gesichtet haben, möchten sich bitte fernmündlich mit der Polizeidienststelle in Weener in Verbindung setzen.

Hesel - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern Am 27.04.2021 kam es um 17:43 Uhr auf der Auricher Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Aurich befuhr die Auricher Straße in Fahrtrichtung Bagband und übersah, dass es aufgrund von Montagearbeiten auf der Strecke zu Verkehrsbehinderungen im fließenden Verkehr mit Rückstau kam. Daher fuhr er auf ein in der Warteschlange befindliches Motorrad eines 59-jährigen Mannes aus dem Landkreis Celle auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die beschädigten Motorräder wurden mittels eines Abschleppunternehmers gesichert.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell