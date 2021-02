Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Samstag, 6. Februar, zwischen 17 und 18.30 Uhr in eine Wohnung an der Bruchstraße im Stadtteil Mülfort eingebrochen und haben Elektronikartikel und Kleidung entwendet.

Unbekannte Täter brachen ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und verschafften sich so Zutritt. Drinnen durchwühlten sie mehrere Räume und stahlen unter anderem zwei Laptops.

Zeugen aus der Nachbarschaft fielen zwei Männer auf, die zwischen 18 und 18.30 Uhr das Mehrfamilienhaus verließen. Die beiden sollen einander auffallend geähnelt haben: Beide sind circa 1,70 Meter groß, sehr schlank und arabisch-stämmig, hatten schwarze Haare und trugen weiß-graue oder hellblau-graue Jogginganzüge.

Die Polizei fragt: Wer hat die beiden Männer gesehen und kann nähere Angaben zu ihnen machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02161-290 entgegengenommen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell