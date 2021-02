Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Enkelin entwendet Münzen aus Wohnung einer 95-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

In dem Glauben, sie öffne ihrer Enkelin die Tür, hat am Sonntag, 7. Februar, gegen 17 Uhr eine 95-jährige Frau in Rheindahlen an der Wilhelm-von-Jülich-Straße eine Person in die Wohnung gelassen. Nachdem die Unbekannte wieder verschwunden war, stellte die Bewohnerin den Diebstahl von Münzen fest.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 und erneuert den Appell, Vorsicht an der Haustür walten zu lassen und keine Fremden in die Wohnung zu lassen. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell