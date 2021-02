Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Am 9. Februar ist Safer Internet Day - Telefonaktion der Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Der internationale Tag der Internetsicherheit, der Safer Internet Day, ruft alljährlich Menschen dazu auf, sich gemeinsam für ein besseres Internet einzusetzen und der Sicherheit im Internet mehr Aufmerksamkeit zu schenken. In über 150 teilnehmenden Ländern finden am 9. Februar wieder Aktionen statt - dieses Jahr unter dem Motto: "Together for a better Internet".

Das Polizeipräsidium Mönchengladbach macht mit und stellt in diesem Jahr das Thema Passwortsicherheit in den Mittelpunkt: Das Team der Kriminalprävention bietet am Aktionstag, also an diesem Dienstag, dem 9. Februar, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr eine Telefonhotline unter den Rufnummern 02161 29-12514 und 02161 29-12517 an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können hier Beratung in Anspruch nehmen und ihre Fragen an die Polizei stellen.

Das Hauptaugenmerk liegt in diesem Jahr zwar auf der Passwortsicherheit, doch auch alle anderen Fragen zur Internetsicherheit können gerne besprochen werden.

Die Polizei Mönchengladbach empfiehlt außerdem die Internetseite www.mach-dein-passwort-stark.de, die nützliche Tipps zum Entwickeln von hart zu knackenden, aber leicht zu merkenden Passwörtern gibt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell