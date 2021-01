Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Eschwege - Vermisstes 11jähriges Mädchen wieder da

KasselKassel (ots)

Die mit Pressemeldung vom 2.1.2021 als vermisst gemeldete Olimpia Kinga S. aus Eschwege meldete sich am heutigen Morgen eigenständig bei ihren Eltern und konnte der Obhut der Familie übergeben werden. Die Polizei in Nordhessen bedankt sich für die Mitarbeit bei der Suche und die Vielzahl an Hinweisen aus der Bevölkerung. Die Medien werden gebeten, vorhandene Bilder aus der Berichterstattung zu entfernen.

Westphal, Polizeihauptkommissar

