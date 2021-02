Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wiederholt mit Kokain gehandelt: 25-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Einen 25-jährigen Mann aus Viersen, der wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln wiederholt polizeilich in Erscheinung getreten und auch bereits vorbestraft ist, haben Polizeibeamte am Donnerstag, 4. Februar, in der Nähe des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs nach mehreren Verkäufen von Kokain vorläufig festgenommen.

Als der 25-Jährige kurz vor 18 Uhr im Bereich Franz-Gielen-Straße / Goebenstraße kontrolliert werden sollte, suchte er zunächst sein Heil in der Flucht, konnte aber von einem Polizeibeamten festgehalten werden. Sichergestellt wurden Kokain, Bargeld in dealertypischer Stückelung sowie Mobiltelefone.

Am Freitag, 5. Februar, wurde der 25-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr erließ. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell