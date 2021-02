Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Friseursalon und leer stehende Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag, 5. Februar, gegen 00.45 Uhr in einen Friseursalon an der Erlenstraße im Stadtteil Schrievers eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Haarschneidemaschinen, eine Tasche mit Kämmen und Scheren sowie diverse Kosmetikartikel.

Die Einbrecher schlugen die Glastür des Salons ein, sodass einer der beiden Täter in den Salon gelangte. Er ist männlich und schlank, war schwarz gekleidet sowie maskiert. Außerdem trug er Handschuhe.

Irgendwann im Zeitraum zwischen Mittwoch, 3. Februar, um 18 Uhr und Donnerstag, 4. Februar, um 8 Uhr hebelten Einbrecher eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Siepensteg in Dahl auf. Die Wohnung wird aktuell kernsaniert. Die Täter erbeuteten diverses Werkzeug.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Nummer 02161-290 anzurufen. (km)

