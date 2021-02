Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher entwenden Computer aus Schule

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Schule im Stadtteil Odenkirchen-Mitte an der Mülgaustraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag, 4. Februar, Tablet-Computer entwendet.

Die Täter hatten sich irgendwann zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr, gewaltsam an einer Tür der Schulgebäudes zu schaffen gemacht und waren so in das Gebäude gelangt. Sie hebelten in der Schule Zugangstüren zu Räumen auf, in denen sie schließlich die Computer fanden. Mit der Beute konnten sie unerkannt das Weite suchen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290.

Die Stadt Mönchengladbach wies am Donnerstag darauf hin, dass sich solch ein Diebstahl nicht lohne: Die Geräte könnten von der Stadt per Fernzugriff unbrauchbar gemacht werden. (ds)

