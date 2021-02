Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brutaler Überfall: 77-Jährige in ihrer Wohnung gefesselt und beraubt

Mönchengladbach (ots)

Zwei Unbekannte Männer haben am Donnerstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr eine 77-jährige Frau in ihrem Haus in einem Wohngebiet im Stadtteil Venn überfallen und auf brutale Weise die Herausgabe ihrer Wertsachen erpresst. Etwa eine Stunde lang hielten sie sich im Haus der Frau auf und fügten ihr leichte Verletzungen zu. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld und entkamen unerkannt. Die Polizei hat eine Ermittlungskommission eingerichtet.

Die 77-jährige Frau war am Abend auf ihre Terrasse getreten, um ihren Hund in den Garten zu lassen, als sie von zwei schwarz gekleideten, maskierten Männern überwältigt wurde. Die Täter drängten sie ins Haus, drückten sie zu Boden und fesselten die 77-Jährige. Dann begannen sie, das Haus der Frau zu durchsuchen. Dabei drohten sie der 77-Jährigen, erst ihren Hund und dann sie zu töten, wenn sie nicht kooperiere und sage, wo sich Schmuck und Bargeld befinden. So erpressten sie die Herausgabe ihrer Wertsachen und entkamen schließlich unerkannt, nachdem sie sich etwa eine Stunde lang im Haus ihres Opfers aufgehalten hatten. Die 77-Jährige ließen sie mit leichten Verletzungen zurück.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen: Wer kann sachdienliche Angaben zu der Tat machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen insbesondere im Bereich Venn gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell