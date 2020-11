POL-CUX: Verkehrsunfall mit Verletzten in Cuxhaven+++Tageswohnungseinbruch in Nordleda

Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven. Am Donnerstag (12.11.2020), gegen 15:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Poststraße in Cuxhaven. Dabei beabsichtigte eine 76-jährige Cuxhavenerin nach links in die Werner-Kammann-Straße abzubiegen. Den Pkw eines 18-jährigen Cuxhaveners, der auf der Konrad-Adenauer-Allee ihr entgegenkam und bevorrechtigt war, übersah sie dabei. Es kam daher zum frontalen Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Die 76-Jährige wurde dabei schwer, der 18-Jährige leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden an beiden Kfz. Im Zuge der Rettungsarbeiten war der Kreuzungsbereich zunächst ganz, später bis zur Bergung der Fahrzeuge teilweise gesperrt.

Samtgemeinde Land Hadeln/Nordleda. Am Donnerstag (12.11.2020) kam es, im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 17:20 Uhr, zu einem Tageswohnungseinbruch in der Straße "Kampen" in Nordleda. Die bisher unbekannten Täter machten sich an der Terrassentür eines dortigen Einfamilienhauses zu schaffen. Nachdem sie durch diese Tür in das Hausinnere gelangen konnten, entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721-5730) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

