Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zerstörte Scheiben an Bushaltestellen in Geestland und der Wurster Nordseeküste

CuxhavenCuxhaven (ots)

Geestland/Wurster Nordseeküste. Am Mittwochabend (11.11.2020) wurden, zwischen 18:00 Uhr und 21:50 Uhr, in Langen und Debstedt erneut an sieben Bushaltestellenhäuschen Scheiben zerstört. Auch im Bereich der Wurster Nordseeküste wurden in der Nacht zum Donnerstag (12.11.2020) in den Ortsteilen Misselwarden, Padingbüttel und Dorum fünf Scheiben an Bushaltestellenhäuschen beschädigt. Der Sachschaden beträgt erneut mehrere tausend Euro. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter mit einem Kraftfahrzeug unterwegs waren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat, einem auffälligen Kraftfahrzeug oder zu dem/den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland (04743-9280) zu wenden.

