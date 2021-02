Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falscher Bankmitarbeiter drängt 85-Jährigen zu Überweisung

Mönchengladbach (ots)

Ein Unbekannter, der sich bei einem Anruf als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung eines Geldinstituts ausgegeben hat, hat am Freitag, 5. Februar, gegen 14 Uhr einen 85-jährigen Mann aus dem Stadtteil Rheydt dazu gedrängt, eine vierstellige Summe auf ein fremdes Konto zu überweisen.

Der Anrufer hatte erklärt, unbekannte Täter würden versuchen, an das Konto des Angerufenen zu gelangen, um mit dem Geld Waren im Internet zu bezahlen. Er verwickelte den 85-Jährigen in ein Gespräch und brachte ihn schließlich dazu, eine Online-Überweisung auf ein Konto bei einem Geldinstitut in Hessen zu tätigen.

Die Polizei Mönchengladbach ermittelt in diesem Fall weiter und erneuert den Appell, niemandem Zugriff auf Rechner oder Online-Banking zu ermöglichen, keine Daten am Telefon preiszugeben und auch keinen dubiosen Überweisungsaufforderungen Folge zu leisten. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell