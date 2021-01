Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Zwei beschädigte Fahrzeuge aufgrund verlorener Ladung - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Gleich zu zwei beschädigten Fahrzeugen kam es am Donnerstagabend gegen 18:50 Uhr auf der Bundesstraße 3 aufgrund verlorener Ladung.

Ein bislang unbekannter Verursacher fuhr vermutlich die B 3 aus Weingarten kommend in Richtung Grötzingen. Kurz vor der Zufahrt nach Werrabronn verlor er Bauschutt auf einer Strecke von ca. 10 Metern. Darunter ein ca. 20x20 cm großer Stein. Der Stein bleibt mittig auf der Fahrbahn liegen. In der Folge stößt der ebenfalls auf der B 3 fahrende Mondeo-Fahrer mit der linken vorderen Front gegen den Stein. Ein dahinter fahrender Focus-Fahrer überfuhr ebenfalls Steinteile, sodass sein rechter vorderer Reifen beschädigt wurde. Am Fahrzeug des 27-jährigen Mondeo-Fahrer entstand Sachschaden im Unterbodenbereich von bislang unbekannter Höhe und Ausmaß. Das Fahrzeug des Focus-Fahrers konnte seine Weiterfahrt aufgrund eines Reifenschadens nicht mehr fortsetzen.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter Telefon 0721 967180 entgegen.

