Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Pkw mit falschen Kennzeichen

Karlsruhe (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Karlsruhe stellten am Donnerstag, gegen 16 Uhr, im Rahmen von Kontrollmaßnahmen einen Pkw fest, der nicht für den Straßenverkehr zugelassen war.

Der Fahrer hatte spanische Kennzeichen angebracht, obwohl er das Fahrzeug in Deutschland erworben hatte und somit deutsche Ausfuhrkennzeichen benötigt hätte. Die spanischen Kennzeichen, die am Fahrzeug waren, haben für dort ansässige Autohändler nur in Spanien Gültigkeit.

Der Mann wird wegen Kennzeichenmissbrauch angezeigt.

Heike Umminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell