Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reifen gestohlen und Autos beschädigt - Hoher Schaden; Gelber Buggy-Kinderwagen weg; Dieb prüfte Fahrzeuge; Schaden am Kinderspielplatz; Eierautomat aufgebrochen

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Göttingen - Eierautomat aufgebrochen

In der Zeit von Donnerstag auf Freitag, 27. November, versuchten Diebe an der Kasseler Straße in Göttingen den dortigen Eierautomaten aufzubrechen. Die Tat war zwischen 18 und 10 Uhr. Der entstandene Schaden steht noch nicht fest. Wer hat in der Zeit verdächtige Autoamten an dem Automaten gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dautphetal - Schaden am Kinderspielplatz

Bereits letzten Freitag, 20. November, richteten Unbekannte auf dem Spielplatz in der Friedensdorfer Straße einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Nach der Anzeige der Gemeinde liegt die Tatzeit zwischen 16 und 19 Uhr. Die Polizei Biedenkopf ermittelt nunmehr wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinwiese. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Bauerbach - Dieb prüfte Fahrzeuge

In der Nacht zum Freitag, 27. November, streifte offenbar ein Dieb auf der Suche nach offenen oder leicht zu öffnenden Autos durch Bauerbach. Mittlerweile liegen der Polizei mehrere Anzeigen vor, wobei ein Dieb ohne Spuren zu hinterlassen in Fahrzeuge eindrang und offenbar mitnahm was er so fand. Er stahl Kugelschreiber, Parkmünzen, USB-Adapter, Bluetoothbox und natürlich den Inhalt gefundener Geldbörsen. Tatorte waren der Steinacker und der Hopfengarten. Möglicherweise kommen weitere Tatorte noch dazu. Wer hat in der Nacht in Bauergbach verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat jemanden von Auto zu Auto gehen sehen? Wer hat Personen zunächst in und dann von einem Auto weggehen sehen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Weifenbach - Gelber Buggy-Kinderwagen weg

Als eine junge Mutter am Freitag, 27. November, um 11 Uhr daheim in der Weidenfeldstraße ankommt, stellt sie ihren faltbaren Kinderbuggy, einen Quinn Zapp Xtra im Wert von 290 Euro, auf dem Hof ab und bring ihr Kind ins Haus. Als sie dreißig Minuten später nachsieht ist der Kinderwagen nicht mehr da. Nach ersten Hinweisen könnte ein Schrottler den Kinderwagen mitgenommen haben. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Reifen gestohlen und Autos beschädigt - Hoher Schaden

Beim Diebstahl von Autoreifen richteten der oder die Täter einen Gesamtschaden von mindestens 25.000 Euro an. Tatort war ein Autohaus in der Afföllerstraße, Tatzeit vermutlich die Nacht zum Freitag, 27. November. Zwei Autos ließen die Täter reifenlos und aufgebockt auf Steinen zurück. An einem dieser Fahrzeuge schlugen sie zusätzlich die Heckscheibe ein, um an den im Auto liegenden zweiten Satz Reifen dieses Autos zu kommen. Ein drittes Auto ließen sie auf den montierten Reifen stehen, schlugen aber ebenfalls die Heckscheibe ein, um die innenliegenden Räder zu stehlen. Insgesamt müssten sich die Täter längere Zeit auf dem Gelände des Autohauses aufgehalten haben. Außerdem müssen sie ein entsprechendes Transportfahrzeug mitgeführt haben, in welches sie die Räder verladen haben. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell