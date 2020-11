POL-RT: Bilanz Halloween, Raubüberfall, Verkehrsunfälle, Einbrüche

Polizeipräsidium Reutlingen

Bilanz Halloween (RT/ES/TÜ) - teilweise mit Zeugenaufrufen

Mit erhöhter Polizeipräsenz wurden im gesamten Präsidiumsbereich (Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollern-Alb-Kreis) in der Halloween-Nacht vor allem an Jugendtreffpunkten zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt. Zudem kam es zu mehreren anlassbezogenen Einsätzen, insbesondere wegen Eier- und Steinwürfen gegen Wohnhäuser sowie gezündeten Böllern und Feuerwerkskörpern. Ferner gab es mehrere Mitteilungen wegen Klingelstreichen an Haustüren.

In Reutlingen kam es gegen 20.30 Uhr an einer Schule in der Nürnberger Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Hier wurden sieben Fensterscheiben teilweise erheblich beschädigt und ein Feuerlöscher missbräuchlich verwendet. Dieser wurde zusammen mit drei Stühlen im Hof der Schule abgestellt. Der Sachschaden wird auf 8.000 - 10.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen.

Ferner wurde in Esslingen gegen 19.30 Uhr und nochmals gegen 01.37 Uhr ein abgestellter Papiercontainer in der Hindenburgstraße vermutlich absichtlich angezündet. Beim zweiten Brand schlugen hohe Flammen aus dem Container, die durch die Feuerwehr Esslingen gelöscht wurden. Ein angrenzender Container wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen nimmt unter Telefon 0711/3990-330 Zeugenhinweise entgegen.

In Esslingen wurde die Polizei gegen 23.04 Uhr zu einer privaten Halloween-Party in Liebersbronn gerufen. Der Anrufer meldete circa 50 Teilnehmer, was derzeit nicht erlaubt ist. Nach einem klärenden Gespräch mit den Partyteilnehmern beendeten diese ihre Feier.

Auch in Köngen kam es zu mehreren Sachbeschädigungen. In der Steinbruchstraße, Unterdorfstraße und Plochinger Straße traten kurz vor 03.00 Uhr zwei junge Männer an insgesamt 26 geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel ab beziehungsweise beschädigten diese. Die beiden 21 und 24 Jahre alten Täter konnten in der Nähe durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Mögliche weitere Geschädigte können sich unter Telefon 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen melden.

Münsingen (RT): Einbruch in Kfz-Werkstatt

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter in eine Kfz-Werkstatt in der Gewerbestraße in Auingen eingestiegen. Hierzu hebelte er ein Fenster zum Büro auf. Mit einem Winkelschleifer versuchte er dort dann einen Tresor aufzuflexen, was ihm jedoch misslang. Der Täter nahm dann lediglich ein Tablet-PC an sich und verließ die Tatörtlichkeit wieder. Der Wert des Diebesgutes und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang noch nicht bekannt.

Dettingen (RT): Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstagabend ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Burgstraße eingestiegen. Er nutzte dabei wohl die früh einsetzende Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner. So konnte er unbeobachtet im Zeitraum von 16.00 bis 21.00 Uhr mit einem Holzscheit ein Fenster zum Treppenhaus einwerfen. Im Gebäude konzentrierte er sich auf das Schlafzimmer und die Küche, wo er Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren 100 Euro auffand und an sich nahm. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 1.000 Euro geschätzt.

Nürtingen (ES): Unfallbeschädigter Pkw (Zeugenaufruf)

Am späten Freitagnachmittag ist ein hellblauer VW Passat mit polnischer Zulassung durch seine seltsame Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Der Pkw war gegen 17.25 Uhr auf der Max-Eyth-Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Am Kreisverkehr auf Höhe der Carl-Benz-Straße prallte er auf der dortigen Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt unbeirrt in Schlangenlinien fort, bis er schließlich an der Ampel auf Höhe der Schulze-Delitzsch-Straße halb auf dem Gehweg stehend zum Stehen kam. Bei der Kontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass sich der Fahrer in einer medizinischen Notlage befand. Es musste ein Rettungswagen hinzugezogen werden. Offensichtlich startete der Mann seine Fahrt bei einem Einkaufsmarkt im Bereich der Straße Zementwerk. Da die gesamte rechte Fahrzeugseite frische Beschädigungen aufwies, wird davon ausgegangen, dass der Mann unmittelbar zuvor in einen Unfall verwickelt war. Das Polizeirevier Nürtingen sucht nun Geschädigte oder Zeugen, die Angaben zur vorausgegangenen Fahrt machen können. Hinweise werden unter Telefon 07022/92240 entgegengenommen.

Frickenhausen (ES): Einbruch in Praxisräumlichkeiten

In der Nacht von Freitagabend bis Samstagmorgen ist ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Praxis in Linsenhofen eingedrungen. Der Einbrecher zerstörte eine Fensterscheibe und gelangte so ins Gebäude. Hier durchsuchte er die Büroräumlichkeiten. Er entwendete eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag und andere Gegenstände. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

Ostfildern (ES): Raubüberfall auf Supermarkt (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend in Ruit eine Kassiererin mit einer Pistole bedroht und Bargeld geraubt. Der Täter ging gegen 22.00 Uhr zum Kassenbereich des Supermarktes in der Hedelfinger Straße und legte zwei Getränke auf das Kassenband. Danach zog er eine Pistole, bedrohte die Kassiererin und forderte in englischer Sprache "give me money". Aus der geöffneten Kasse nahm der Täter daraufhin Bargeld an sich. Die Höhe des Raubgutes ist noch nicht genau bekannt. Anschließend flüchtete er aus dem Supermarkt. Vermutlich wartete ein Begleiter des Täters in der Nähe. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, konnte der Räuber unerkannt entkommen. Der Täter ist circa 20 Jahre alt, 175-180 cm groß, auffällig schlank und hat einen dunklen Teint. Er war bekleidet mit einer dunklen Sportjacke mit Kapuze, einer dunklen Sporthose und auffälligen Badeschuhen. Zudem trug er einen Mund-Nasenschutz und Wollhandschuhe. Weiterhin hatte er eine dunkle Sporttasche bei sich. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Sachverhaltsaufklärung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/70913 zu melden.

Kusterdingen (TÜ): Drei Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Am Samstagmittag ist es auf der B 28 zwischen den Ausfahrten Jettenburg und Industriegebiet Reutlingen Mark-West zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Mann war gegen 13.50 Uhr unterwegs in Richtung Reutlingen, als an seinem Opel Agila aus bislang unbekannten technischen Gründen der Motor aussetzte. Er versuchte noch den nächstgelegenen Parkplatz anzufahren. Bevor er jedoch diesen erreichen konnte, prallte ein 27-jähriger Mann mit seinem Renault Clio nahezu ungebremst in sein Heck. Durch die heftige Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge mehrere Meter nach rechts abgewiesen. Beide Fahrzeuglenker sowie die 39-jährige Beifahrerin im Opel wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in Kliniken gebracht werden. Die B 28 musste während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Reutlingen zeitweise gesperrt werden. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 3.300 Euro geschätzt.

Gomaringen (TÜ): PKW contra Hauswand

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw VW Golf gegen eine Hauswand prallte, ist es am Samstag, gegen 12.30 Uhr, in der Nehrener Straße gekommen. Ein 67-jähriger Pkw-Lenker versuchte auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Gomaringen neben einen geparkten Pkw zu fahren. Nachdem es hier zu einem minimalen Kontakt ohne Schaden gekommen war, versuchte er im weiteren Verlauf zurückzusetzen, trat hierbei jedoch stark auf das Gaspedal, querte die Fahrgasse und prallte mit dem Heck gegen die Gebäudewand des Einkaufsmarktes. Der 67-Jährige verlor das Bewusstsein und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben, dass vermutlich eine medizinische Ursache für das Fahrverhalten des Verletzten vorgelegen hat. An dem Fahrzeug und Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Meßstetten (ZAK): Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit zwei Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung des Unfallverursachers und mit hohem Sachschaden ist es am Samstagmorgen an der Kreuzung Gartenstraße/Panoramastraße gekommen. Der 24-jährige Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr gegen 09.00 Uhr unter alkoholischer Beeinflussung die Panoramastraße. An der Kreuzung mit der Gartenstraße missachtete er die Vorfahrt eines 32-jährigen Mitsubishi-Fahrers. Dieser Pkw wurde durch den Zusammenstoß nach links abgewiesen, stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Laternenmast und einen Gartenzaun. Im Fahrzeug wurde ein 13-jähriger Mitfahrer leicht verletzt und kam ins Klinikum. Auch im Fahrzeug des Unfallverursachers wurde eine 19-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest beim VW-Fahrer ergab eine alkoholische Beeinflussung, weshalb eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro, an Laterne und Gartenzaun von 2.000 Euro.

Bisingen (ZAK): Verkehrsunfall mit Überschlag

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein Pkw BMW X3 auf der Fahrbahn überschlagen hat, ist es am späten Samstag auf der L360 zwischen Bisingen und Onstmettingen gekommen. Ein 19-jähriger Fahranfänger befuhr gegen 23.38 Uhr die L360 von Bisingen-Thanheim kommend in Fahrtrichtung Albstadt-Onstmettingen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der BMW-Fahrer in einer Kurvenkombination ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte schleudernd mit einem Randstein und überschlug sich in der Folge über die Fahrerseite und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

