Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Kontrolleure angegriffen; Zeugenaufruf nach Brandstiftung; Polizeieinsatz; Einbrüche in Sporthalle und Wohnung

ReutlingenReutlingen (ots)

Radler übersehen

Mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen musste ein 58 Jahre alter Radler nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 54-Jähriger war gegen 8.30 Uhr mit seinem VW Polo auf der Karlstraße in Richtung Metzingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Metzgerstraße einbiegen. Dabei übersah er den parallel rechts neben ihm fahrenden E-Bike-Fahrer. Dieser leitete sofort eine Vollbremsung ein, wobei er zu Fall kam. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen war es nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Kontrolleure angegriffen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann, der am späten Donnerstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, an der Bushaltestelle Listplatz im Bus der Linie Neun zwei Kontrolleure angegriffen haben soll, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Die Bediensten der Verkehrsbetriebe hatten den Mann zuvor im Bus kontrolliert, wobei dieser keine gültige Fahrkarte vorweisen konnte. An der Haltestelle Listplatz soll er dann einen der Kontrolleure aus dem Bus gestoßen haben, wonach es an der Bushaltestelle mit den beiden Mitarbeitern zu einem Gerangel kam. Auch mit Unterstützung eines Passanten gelang es nicht, den Mann festzuhalten, sodass dieser flüchten konnte. Beide Kontrolleure wurden bei dem Gerangel leicht verletzt. Der Unbekannte soll etwa 190 Zentimeter groß und von schlanker, drahtiger Figur gewesen sein. Er hatte blonde, nach hinten frisierte Haare und war bekleidet mit einer braun-grauen Arbeitshose und einer schwarzen Jacke. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. Insbesondere wird auch der Passant, der die beiden Kontrolleure unterstützt hat, als Zeuge gesucht. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Brand eines Reifenstapels am 24. Oktober 2020 - Ermittlungen wegen Brandstiftung (Zeugenaufruf)

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 25.10.2020/12:07

Nach dem Brand eines Reifenstapels am vergangenen Samstagabend (24. Oktober 2020) in der Fabrikstraße, in dessen Folge an dem angrenzenden Gebäude ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden war, ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nun wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen Unbekannt.

Wie bereits berichtet, war der Brand der in einer Hofeinfahrt direkt an dem Gebäude gelagerten Altreifen gegen 20.15 Uhr entdeckt worden. In der Folge hatte das Feuer auch auf die Fassade und einen Teil des Dachstuhls des Hauses, in dem sich eine Autowerkstatt und mehrere Gastronomiebetriebe befinden, übergegriffen. Eine weitere Ausbreitung hatte die Feuerwehr verhindert. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen.

Da der Tatort in der Fabrikstraße zwischen Bonländer Hauptstraße und Raiffeisenstraße unter anderem durch Kunden und Besucher der Gaststätten, eines Fitness-Studios und eines Getränkemarkts belebt gewesen sein dürfte, hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, das mit der Brandlegung in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 0711/7091-3 zu melden. (ak)

Esslingen (ES): Polizeieinsatz in der Innenstadt

Unter anderem wegen Verdachts der Störung einer Amtshandlung ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 36-Jährigen aus Esslingen. Dieser hatte am Freitagvormittag eine polizeiliche Personenkontrolle in der Esslinger Innenstadt erheblich gestört. Gegen 9.15 Uhr wurde eine zivile Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Esslingen, die zur Überprüfung der Einhaltung der Corona-Verordnung in der Fußgängerzone unterwegs war, auf eine 52-jährige Fußgängerin aufmerksam, welche keinen Mund-Nase-Schutz trug und beim Vorbeilaufen am Streifenwagen gezielt auf die Motorhaube des Dienstwagens spuckte. Bei der anschließenden Kontrolle verweigerte die 52-Jährige die Angabe ihrer Personalien und lief einfach weiter. Daher wurde sie von einem der eingesetzten Beamten am Arm festgehalten. Während dieser Maßnahme kam der 36-jährige Passant hinzu, der die Situation aufgrund der laut schreienden Frau wohl falsch einschätzte. Er begann daraufhin das Geschehen mit seinem Handy zu filmen und ergriff lautstark für die kontrollierte Fußgängerin Partei. Da der 36-Jährige die Maßnahmen der Polizeibeamten trotz Aufforderung dies zu unterlassen weiter erheblich störte, musste Verstärkung angefordert werden, um ihn am Ende nach erheblicher Gegenwehr in Gewahrsam zu nehmen. Dabei kam auch Pfefferspray zum Einsatz, weshalb der 36-Jährige danach vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde. Auch zwei Polizeibeamte wurden verletzt, wobei einer seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Der 36-Jährige wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die 52-jährige Frau sieht Anzeigen wegen Beleidigung und Verstoßes gegen die Maskentragepflicht entgegen. (mws)

Lenningen (ES): Unbekannter bricht Schränke auf

Auf noch ungeklärte Art und Weise hat sich in der Nacht zum Freitag ein Unbekannter Zutritt zu einer Sporthalle in Unterlenningen verschafft. In der Zeit von Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitag, 7.45 Uhr, brach der Täter mehrere Schränke auf und entwendete daraus eine Kasse. Ob sich in dieser Bargeld befunden hatte, ist derzeit noch nicht bekannt. Möglicherweise hatte der Unbekannte während des Sportbetriebs die Halle betreten, sich versteckt und nach Trainingsschluss einschließen lassen. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen-Unterjesingen (TÜ): In Wohnung eingestiegen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Freitagmorgen, vermutlich zwischen 1.30 Uhr und sechs Uhr, in eine Wohnung in der Straße Landhaushöhe eingedrungen ist. Durch eine möglicherweise nicht richtig geschlossene Terrassentüre dürfte sich der Einbrecher im genannten Zeitraum Zutritt zur Wohnung verschafft haben. Dort stieß er auf eine Geldbörse, die er mitgehen ließ. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Straßberg (ZAK): Bei Wildunfall von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben ist die 19-jährige Lenkerin eines VW Polo bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der K 7173 ereignet hat. Die junge Frau war kurz nach sechs Uhr auf der Kreisstraße von Winterlingen in Richtung Kaiseringen unterwegs, als auf Höhe des Skilifts ihren Angaben zufolge ein Reh von rechts auf die Fahrbahn lief. Beim Ausweichen geriet der Wagen der 19-Jährigen ins Schleudern und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der Polo wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (rn)

Rückfragen bitte an:

Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Michael Schlüssler (mws), Telefon 07121/942-1100



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell