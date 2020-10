Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Versuchter Apothekeneinbruch, Wohnungseinbruch; Streitigkeiten; Exhibitionist gesucht; Fahrzeugbrände;

ReutlingenReutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Echterdinger Straße/ Stetter Weg entstanden. Gegen 23 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit einem Mercedes CLA die Echterdinger Straße in ortsauswärtiger Richtung. An der Kreuzung zum Stetter Weg bog der Mann bei gelbem Blinklicht der dortigen Ampel nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mini Cooper eines 23-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes noch auf einen verkehrsbedingt im Stetter Weg wartenden Ford EcoSport eines 66-Jährigen geschoben. Die 44 Jahre alte Beifahrerin des Mini wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der Mercedes musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (rn)

Filderstadt (ES): Versuchter Einbruch

Mehrere Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, in eine Apotheke in der Sielminger Hauptstraße einzubrechen. Offenbar über eine nicht geschlossene Eingangstür hatte sich das Quartett gegen 0.15 Uhr Zutritt zum Gebäude verschafft. Vom Treppenhaus aus versuchten die Täter, gewaltsam eine Tür zur im Erdgeschoss befindlichen Apotheke zu öffnen. Anwohner wurden dabei auf die vier Männer aufmerksam und verständigten die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchteten die Täter zu Fuß. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, blieben erfolglos. Der angerichtete Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Reichenbach (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Donnerstag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Bruckwasen ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 23-Jähriger von sechs seiner Mitbewohner angegriffen und geschlagen worden sein. Der Angegriffene blieb äußerlich unverletzt. Er wurde vom vorsichtshalber hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Notzingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Kelterstraße ist ein Unbekannter am Mittwoch, vermutlich am helllichten Tag eingebrochen. Zwischen 9.30 Uhr und 18.40 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Terrassentür an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchte nachfolgend die Schränke und Schubladen in den Zimmern. Ersten Erkenntnissen nach fiel ihm dabei Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 180 bis 185 Zentimeter großen Mann, der sich am Dienstagnachmittag an der Bushaltestelle Gutenhalde in Fahrtrichtung Bernhausen vor einer jungen Frau entblößt hat, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Der Mann soll gegen 16.30 Uhr an der Bushaltestelle der Frau sein Glied vorgezeigt und vor ihr onaniert haben. Als sie ihn ansprach, flüchtete er zu Fuß in Richtung Kreisverkehr. Der Vorfall wurde erst geraume Zeit später der Polizei angezeigt. Der Unbekannte soll von massiger Gestalt gewesen sein, mit dunklen Haaren und einem Bart. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einem grauen Kapuzenpulli. Sein Alter wird auf Ende 20 Jahre geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Esslingen (ES): Radfahrer übersehen

Am Mittwochvormittag ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Plochinger Straße / Georg-Deuschle-Straße leicht verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Opel Cascada die Georg-Deuschle-Straße und wollte nach rechts in die Plochinger Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den 55-jährigen Radler, welcher auf dem Radweg entlang der Plochinger Straße fuhr. Durch die Kollision stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (sb)

Wolfschlugen (ES): Linienbus in Brand geraten

Ein Bus der Linie 74 ist am Mittwochmittag in Wolfschlugen während der Fahrt in Brand geraten. Kurz vor 13 Uhr fing das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache im Motorraum an zu brennen. Der Fahrer hielt daraufhin in der Esslinger Straße an und etwa acht Fahrgäste konnten unverletzt den Bus verlassen. Die Feuerwehr rückte mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zur Brandbekämpfung aus. Hierzu wurde die Durchgangsstraße bis 13.45 Uhr gesperrt. An dem Bus war einer ersten Schätzung nach ein Schaden in Höhe von zirka 20.000 Euro entstanden. Er musste im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Filderstadt (ES): Pkw-Brand auf der B 312

Zu einem Pkw-Brand ist es am Mittwochmittag auf der B 312 gekommen. Ein 89-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit einem 28 Jahre alten Nissan Primera auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Einfahrt in die B 27 bei Bonlanden vernahm der Fahrer einen lauten Knall aus dem Motorraum und es begann zu qualmen. Der Senior hielt daraufhin am rechten Fahrbahnrand an. Sofort eilten ihm mehrere Verkehrsteilnehmer zu Hilfe und konnten mit Feuerlöschern den Brand an dem Fahrzeug noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Durch ausgetretenes Getriebeöl und Kühlflüssigkeit war der rechte Fahrstreifen auf eine Länge von etwa 100 Metern verschmutzt. Zur Reinigung musste neben der Feuerwehr ein spezielles Reinigungsfahrzeug angefordert werden. Hierzu wurde die Fahrspur bis kurz nach 14.30 Uhr gesperrt. An dem Auto war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Es musste abgeschleppt werden. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Leichte Verletzungen hat eine Unfallverursacherin am Mittwochmittag auf der B 296 erlitten. Die 74-Jährige befuhr kurz nach 13 Uhr mit ihrem Skoda Fabia die Bundesstraße von Unterjesingen herkommend in Richtung Entringen. Am Ortsbeginn von Pfäffingen wollte sie nach links in die Nagolder Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden VW T-Roc eines 39-Jahre alten Mannes und es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Fahrzeugbrand in Garage

Ein technischer Defekt, möglicherweise ein Kurzschluss, dürfte den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Fahrzeugs am Mittwochvormittag in der Garage eines Mehrfamilienhauses in der Hechinger Straße gewesen sein. Gegen 11.30 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem ein Passant den Alarm eines Rauchmelders gehört hatte. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 44 Feuerwehrleuten anrückte, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf die Garage und das Wohngebäude verhindern. Verletzt wurde zum Glück niemand. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden in der Höhe von zirka 15.000 Euro. (sb)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Stephanie Bahsitta (sb), Telefon 07121/942-1115



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell