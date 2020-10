Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung

ReutlingenReutlingen (ots)

Esslingen (ES): Unfall verursacht und geflüchtet

Unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 21-jährigen BWM-Fahrer nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag in der Mülbergerstraße ereignet hat. Gegen elf Uhr befuhr der Mann mit seinem Fahrzeug die Mülbergerstraße von der Wielandstraße herkommend. Offenbar aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf nasser Fahrbahn in einer dortigen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte gegen eine auf dem linken Gehweg befindliche Laterne. Ein 50-Jähriger, der sich zu diesem Zeitpunkt zu Fuß auf Höhe der Lenaustaffel befand, wurde dabei gefährdet. Nach dem Zusammenstoß setzte der BWM-Fahrer seinen Pkw zurück und fuhr zunächst in Richtung Wielandstraße davon. Während der Unfallaufnahme kehrte der 21-Jährige zur Unfallstelle zurück. Sein stark beschädigter Wagen, den er unweit abgestellt hatte, musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit zirka 8.000 Euro beziffert. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (rn)

Esslingen (ES): Motorroller-Lenkerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat die Lenkerin eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Stadtteil St. Bernhardt erlitten. Eine 37-Jährige war um 15.15 Uhr mit einer Mercedes-Benz A-Klasse aus einer Tiefgarage auf die Kirchackerstraße eingefahren. Hierbei übersah die Pkw-Lenkerin die von links kommende Zweirad-Lenkerin. Die 16-Jährige wurde durch die Kollision von ihrer Aprilia geschleudert und verletzte sich beim Sturz über die Motorhaube. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstanden. (ms)

Ostfildern (ES): Vorfahrt missachtet

Auf knapp 6.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 47-Jähriger am Donnerstagmittag an der Einmündung K 1269 / Elly-Beinhorn-Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Elly-Beinhorn-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Kreisstraße einbiegen. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten und anzuhalten fuhr er in die Einmündung ein. Dabei missachtete er Vorfahrt einer Mercedes B-Klasse, dessen 84-jähriger Fahrer von Neuhausen in Richtung Scharnhausen unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kollision wurde zum Glück niemand verletzt, allerdings war der Mercedes so schwer beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Trotz Gegenverkehr abgebogen

Eine Leichtverletzte und zwei Mal wirtschaftlicher Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Plieninger Straße / Hauptstraße / Leinfelder Straße ereignet hat. Eine 19-Jährige befuhr gegen 20.25 Uhr mit ihrem Opel Corsa die Plieninger Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Hauptstraße einbiegen, musste aber an der roten Ampel zunächst warten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie an, übersah dabei aber, dass die Ampel für den Gegenverkehr ebenfalls auf Grün umgeschaltet hatte. Eine entgegenkommende 52 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot 107, die von der Leinfelder Straße herkommend, geradeaus in die Plieninger Straße fahren wollte, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Während die Peugeot-Fahrerin und die Beifahrerin im Opel unverletzt blieben, wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Sie konnte vom vorsorglich hinzugezogenen Rettungsdienst aber vor Ort behandelt werden, sodass ein Transport ins Krankenhaus nicht notwendig war. Beide Autos, an denen ein geschätzter Sachschaden von etwa 16.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (cw)

Tübingen (TÜ): 37-Jährigen in Gewahrsam genommen

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren, offenbar alkoholisierten Personen soll es am Donnerstagabend bei einer Unterführung zur Steinlachallee am Europaplatz gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 37-Jähriger gegen 21.15 Uhr aus noch unbekannten Gründen eine 19-Jährige angegriffen. Daraufhin war es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Angreifer und den 31 und 44 Jahre alten Begleitern der jungen Frau gekommen. Der 37-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Weil der aggressive und deutlich alkoholisierte Mann sich nicht beruhigen ließ und immer wieder versuchte, auf seine Kontrahenten loszugehen, musste er von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

