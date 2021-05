Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Diebstahl eines Radladers

Sachbeschädigung ++

PI Leer/Emden (ots)

Uplengen - Diebstahl eines Radladers / Sachbeschädigung

Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, wurde durch bislang UT in Uplengen im Fuchsbergweg aus einem Stall ein Radlader entwendet. Im Anschluss wurden mit dem Fahrzeug an einem nahegelegenen Badesee mehrere Sachbeschädigungen begangen, so dass ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand. Der bzw. die Täter flüchteten danach und ließen das Fahrzeug vor Ort stehen.

