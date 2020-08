Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Handy in Gaststätte gestohlen

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete gestern, zwischen 23:00 Uhr 23:30 Uhr, in der Gaststätte "Level Up", in der Hauptstraße, ein auf einem Tablett abgelegtes Handy, Galaxy S10 mit durchsichtiger Schutzhülle und einem angehängten Traumfänger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de gerne entgegen. pips

