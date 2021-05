Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Erneuter Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an Badesee++Vandalismus in einem Neubau++Diebstahl einer öffentlichen Ruhebank und zugehöriger Bepflanzung++

Uplengen/Großsander - Erneuter Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Badesee Wie bereits am Wochenende berichtet, kam es am 01.05.2021 in der Zeit von 05:30 Uhr bis 07:00 Uhr zu einer Entwendung/Unerlaubten Nutzung eines Radladers, welcher in einem zerstörten Haltestellenhäuschen am Fuchsbergweg aufgefunden wurde. Unbekannte Täter hatten das Fahrzeug ursprünglich von seinem Standort in der Nähe der Großsander Straße mitgenommen. Die Täter begaben sich anschließend mit dem Radlader zu dem nahegelegenen Badesee Großsander und richteten dort einige Verwüstungen an. Unter anderem wurde eine Sitzbank völlig zerstört, zwei Holzbrücken mit dem zu hohen Gewicht des Radladers überfahren und beschädigt, sowie ein dazugehöriges Brückengeländer abgerissen und zerstört. Weiterhin wurde eine Rettungsmittelstation umgefahren. Anhand der Fahrspuren war zu erkennen, dass der unbefugt genutzte Radlader von seinem Standort aus über die Großsander Straße und dem Voßbargweg zum Badesee Großsander gefahren wurde, wo dann die Zerstörungen durch die Täter begangen wurden. Die Polizei in Uplengen bittet nochmals Zeugen, die am 01.05.2021 zwischen 05:30 Uhr und 07:00 Uhr den Radlader oder weitere verdächtige Personen in den genannten Bereichen gesehen haben, sich mit der Dienststelle in Uplengen-Remels in Verbindung zu setzen.

Uplengen/Klein Remels- Vandalismus in einem Neubau In der Zeit vom 30.04.2021, 19:00 Uhr bis zum 01.05.2021, 17:00 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus-Rohbau an der Straßen Obenende Süd zu Sachbeschädigungen durch Vandalismus. Unbekannte Täter betraten den Baustellenbereich und zerstörten die neu gesetzten Zwischenwände im ersten Obergeschoß des Hauses. Durch die Tat entstand ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uplengen oder Moormerland in Verbindung zu setzen.

Uplengen/Neudorf/Neufirrel - Diebstahl einer öffentlichen Ruhebank und zugehöriger Bepflanzung Wie der Polizei jetzt bekannt gegeben wurde, kam es in der Zeit vom 24.04.2021 bis zum 26.04.2021 in der Straße "Am Neudorfer Moor", in Höhe der Abzweigung zum Neufirreler Moorweg, zur Entwendung eines Rastplatzes bestehend aus einem Tisch mit zwei Bänken, die dort für Spaziergänger und Radwanderer aufgestellt worden waren. Zudem entwendeten die Täter frischgepflanzte Buchenheckenpflanzen, die zur Abgrenzung des Rastplatzes vorgesehen waren. Da die Bank sauber abmontiert und die Heckenpflanzen säuberlich ausgegraben wurden, besteht der dringende Verdacht, dass der oder die Täter die Gegenstände für den eigenen Bedarf zur persönlichen Gartenaufwertung oder zum Zwecke der Veräußerung entwendet hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib der Gegenstände machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uplengen in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell