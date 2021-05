Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.05.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Täter nach Diebstahl eines Bootes festgenommen++Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Rhauderfehn/Holte/Bourtange(NL) - Täter nach Diebstahl eines Bootes festgenommen Am 07.05.2021 um 03:45 Uhr entwendeten drei männliche Täter aus den Niederlanden ein auf einem Trailer befindliches Sportboot aus einem Carport an einem Wohnhaus. Der Eigentümer des Bootes bemerkte den Sachverhalt, nahm kurzerhand die Verfolgung der mit dem Boot flüchtenden Täter auf und informierte umgehend die Polizei. Bei seiner Nachfahrt gab er durchgehend die genaue Fahrtroute der Täter an. Umgehend eingesetzte Kräfte der Polizeiinspektion Leer nahmen ebenfalls die Fahndung auf. Als sich herausstellte, dass die Täter mit dem Boot über den Bereich des nördlichen Emslandes in die Niederlande flüchten wollten, erfolgte eine Alarmierung der Polizei Papenburg und der niederländischen Polizei. Im Bereich der niederländischen Ortschaft Bourtange hatten die Täter die Absicht, den Trailer abzukuppeln, um ohne den Anhänger schneller flüchten zu können. Da die Polizeikräfte aus Papenburg und die Polizeikräfte aus Leer bereits die per Abkommen geregelte grenzüberschreitende Nacheile aufgenommen hatten, konnte der Fluchtwagen kurz darauf von den eingesetzten Polizeikräften aus Papenburg gestellt werden. Ebenso erreichten die Polizeikräfte aus Leer und die niederländische Polizei zeitnah den Anhalteort. Durch die Polizei aus den Niederlanden wurden die drei Täter im Alter von 27-39 Jahren vorläufig festgenommen. Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt und das Diebesgut in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen zur Tat dauern an.

Weener - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 06.05.2021 wurden Kräfte der Polizei Weener um 16:45 Uhr im Stadtbereich Weener zu einer ursprünglichen Streitigkeit gerufen. Vor Ort stellten die Beamten einen stehenden Pkw aus den Niederlanden fest, auf dessen Fahrersitz ein 30-jähriger Mann aus Bad Nieuweschans saß. Bei Eintreffen der Polizeikräfte rutscht der Mann schnell aus seiner ursprünglichen Position auf den Beifahrersitz. Bei genauerer Überprüfung fanden die Beamten heraus, dass der 30-jährige Mann den Pkw von den Niederlanden nach Weener gefahren hat, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem konnte er auf Nachfrage keinen, bei Grenzübertritt erforderlichen, Nachweis über einen negativen Covid-19 Test beibringen. Bezüglich der nicht vorhandenen Fahrerlaubnis muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz wird gesondert verfolgt.

