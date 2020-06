Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an mehreren PKW in Malchin, LK MSE

Malchin (ots)

In der Nacht von Samstag, den 13.06.2020 auf Sonntag, den 14.06.2020 kam es im Stadtgebiet von Malchin zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW. Insgesamt wurden durch bislang unbekannte Täter die Reifen von bisher insgesamt 34 parkenden PKW zerstochen. Der Sachschaden wird auf ca. 4000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Spurensicherung durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet in dem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, welche Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, entsprechende Hinweise an das Polizeirevier Malchin unter 03994-2310, über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu geben. Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle

