POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.05.2021

Uplengen - Besitz von Kokain mit Führen eines Pkw unter der Wirkung eines berauschenden Mittels

In der Nacht zum Sonntag, den 09.05.2021, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Leer/Emden einen 20-jährigen männlichen Pkw-Führer in der Augustfehner Straße in Uplengen. Da bei dem Uplengener Auffälligkeiten hinsichtlich eines möglichen Drogenkonsums festgestellt wurden, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Im weiteren Verlauf wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Während der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamten zudem eine geringe Menge des ent-sprechenden Betäubungsmittels auffinden.

