Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, den 13.05.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz ++

Leer - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

In der Zeit vom 11.05, 13:00 Uhr, bis 12.05., 09:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung zum Nachteil eines Gastronomiebetriebes in der Ledastraße. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte mit einem Fahrradsattel ein Glaselement einer Terrassenumrandung. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Leer - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, gegen 16:15 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrzeugführer eines VW Crafter in der Sägemühlenstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Kraftfahrzeug bereits seit Dezember 2020 nicht mehr versichert war. Gegen den 31-jährigen Leeraner, welcher zeitgleich Führer und Halter des Kraftfahrzeuges war, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Leer - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, kontrollierten die eingesetzten Beamten eine 39-jährige Fahrzeugführerin, mit Wohnsitz in Moormerland, eines Citroen in der Heisfelder Straße. Im Verlaufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Rauschmittelbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest auf Urinbasis erhärtete den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

