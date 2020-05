Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung in Schwerin ermittelt

Schwerin (ots)

Nach der sexuellen Belästigung einer 15-Jährigen am Marienplatz in Schwerin in der letzten Woche (Bezug Pressemitteilung des PP Rostock https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4596241) konnte jetzt ein Tatverdächtiger identifiziert werden.

Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion haben einen 37-jährigen Schweriner als mutmaßlichen Täter ermittelt. Ob der Deutsche für weitere, vergleichbare Taten verantwortlich ist, wird derzeit noch geprüft. Die Ermittlungen gegen den Schweriner dauern weiter an.

