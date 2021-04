Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Voss-Straße 11-13(fm)

Am Dienstag, 27.04.2021, um 14:15 Uhr saß eine 50-jährige Frau aus Sarstedt in ihrem grauen Pkw, Opel Astra. Dieser stand auf einem Parkplatz des Marktes von KIK /Rewe in der Voss-Straße 11-13 in Sarstedt geparkt. Plötzlich fuhr ein Pkw in Polo-Größe rückwärts vom gegenüberliegenden Parkplatz gegen die Rückseite ihres Pkw und anstatt anzuhalten, fuhr der Pkw einfach davon. Alles ging so schnell, sodass die Geschädigte sich das Kennzeichen gar nicht aufschreiben konnte. Nun hofft sie auf Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben. Den Schaden am Pkw schätzt die Polizei auf ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

