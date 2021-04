Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Diebstahl eines fest verbauten Katalysators an einem Pkw

Hildesheim (ots)

(ka) Bisher unbekannte Täter entwenden in der Zeit vom 26.04.2021, 17:30 Uhr, bis zum 27.04.2021, 06:45 Uhr, den fest verbauten Katalysator an einem Pkw VW Golf, im Eitzumer Weg, in 31028 Gronau Leine. Zeugen, die Hinweise zu dem vorliegenden Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

