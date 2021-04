Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl am Alfelder Bahnhof

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Unbekannte Täter entwenden in der Zeit vom 22.04.21, 16:00 Uhr, bis 26.04.21, 15:45 Uhr, das Fahrrad einer 19 Jahre alten Frau aus Göttingen. Das mittels Spiralschloss gesicherte MTB der Marke Bulls war am Fahrradunterstand am Bahnhof abgestellt. Der schwarze Rahmen hat grüne Akzente und eine weiße Beschriftung.

Hinweise nimmt die Polizei in alfeld unter der Telefonnummer 05101-91160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell