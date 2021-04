Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jpm) In der Nacht vom 25.04.2021 zum 26.04.2021 stiegen unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Bernwardstraße ein.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 03:00 Uhr morgens. Durch das gewaltsame Öffnen einer Glasschiebetür verschafften sich die Täter Zugang in das Innere des Geschäfts, wo sie nach Diebesgut suchten. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Zeugen, die sachdienliche zu der Tat bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell