Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung PK Elze

Hildesheim (ots)

Elze(pie). Wohnungseinbruchdiebstahl:

Am Samstag den 24.04.2021, kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Ferdinand-Wallbrecht-Straße in 31008 Elze. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in die tatbetroffene Wohnung ein und entwendeten dort eine geringe Menge Bargeld.

Zeugen, die in diesen Bereich verdächte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Corona-Verstöße:

Am Samstag den 24.04.2021, kam es in der Nähe von Elze zu einem Familientreffen im Bereich eines Angelteichs. Die insgesamt acht Personen aus acht Haushalten stammen aus den Landkreisen Nienburg (Weser), Lüneburg und Diepholz. Während des Treffens wurden die Mindestabstände nicht eingehalten und kein Mund-Nasen-Schutz getragen. Die Personen zeigten sich während der Kontrolle äußerst uneinsichtig. Gegen alle acht Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren, wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung, eingeleitet.

Zudem kam es bereits am Freitag den 23.04.2021, im Bereich der Hauptstraße in 31028 Gronau (Leine) zu Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Hier wurde ein Treffen von drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten, die zudem ihr Eis unmittelbar vor einer Eisdiele verspeisten, aufgelöst. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden auch hier gefertigt.

Verkehrsverstöße:

Im Laufe des Wochenendes wurden durch die Polizei Elze insgesamt 38 Verkehrsverstöße geahndet. Bei den Verstößen handelt es sich u.a. um Handyverstöße, Gurtverstöße, ein Fahren ohne Betriebserlaubnis und Geschwindigkeitsverstöße. Die Geschwindigkeitsmessungen haben am Sonntag im Bereich der Bundesstraße 3 stattgefunden. Insgesamt wurden 32 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Hiervon waren 23 Verstöße im Verwarngeldbereich und 9 Verstöße im Bußgeldbereich. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 106 km/h bei erlaubten 70 km/h.

