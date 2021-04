Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Kleinbrand hinter Heizungsgebäude

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Mörikestraße - (jb) Am Samstagmorgen, gg, 06.16 Uhr, bemerkten Anwohner einen Brandgeruch im Bereich der Mörikestraße, der den Meldenden bereits am Vorabend aufgefallen war. Bei einer Nachschau bemerkten sie, dass zwischen einem Heizungsgebäude und der dahinter befindlichen Bahntrasse ein Kleinbrand entstanden war. Dieser konnte durch die freiwillige Feuerwehr Sarstedt schnell gelöscht werden. Es entstand leichter Sachschaden an den dortigen Pflanzen sowie am Maschendrahtzaun. Ein Übergreifen auf das Heizungsgebäude konnte verhindert werden. Es ist zu vermuten, dass das Feuer vorsätzlich entfacht wurde. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen erbittet die Polizei Sarstedt, Tel.: 05066985115.

