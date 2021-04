Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen, (Barnten) - Unfall mit leicht verletzter Person

Hildesheim (ots)

Barnten L410/Sarstedter Straße (jb) - Am Freitag, gg. 16.15 Uhr, kam es an der Einmündung der L410/ Sarstedter Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach den Angaben der Unfallbeteiligten befuhr ein 57-jähriger Hannoveraner mit seinem Dacia die Sarstedter Str. und biegt nach Links auf die L410 in Richtung Giften ab. Hierbei kollidiert er mit dem Opel einer 47-jährigen Sarstedterin, die die L410 aus Richtung Rössing in Richtung Giften befährt. Die Sarstedterin wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entsteht ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3500EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell