POL-HI: Fünf Personen treffen sich und halten sich nicht an Verordnung

Hildesheim (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerken am Samstag, gegen 23:10 Uhr, die Polizeibeamten fünf männliche Personen im Alter von 20 bis 21 Jahren in der Schmiedestraße in Alfeld. Diese halten sich nicht an die Abstandsregeln und tragen keine MNB. Noch in der Klärung der Situation zeigen sich die Personen aus Alfeld und Hildesheim sehr uneinsichtig und wollen ihr Handeln nicht einsehen. Uneinsichtigkeit schütz nicht vor Strafe und alle handeln sich jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie dürfen jetzt Post von der zuständigen Stelle des Landkreises Hildesheim erwarten.

