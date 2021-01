Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Roller versucht Polizeikontrolle zu entkommen und flüchtet

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Montagabend, den 11.01.2021, gegen 18:00 Uhr, wurde eine Polizeistreife auf einen Roller in der Westlichen Ringstraße in Frankenthal aufmerksam. Der Fahrer und sein Sozius befuhren die Eisenbahnstraße in Richtung Heßheimer Straße. In der Beindersheimer Straße sollte der Roller schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Erblicken des Blaulichts und des Anhaltesignals versuchte sich der 16-Jährige Fahrer der Kontrolle zu entziehen indem er den Roller auf der Straße wendete und in die entgegengesetzte Fahrtrichtung wegfuhr. Nachdem der Roller entgegen einer Einbahnstraße in die Fontanesistraße einfuhr, setzte er seine Fahrt auf einem Grünstreifen neben dem Nordring fort. Die Beamten entschlossen sich an dieser Stelle den Streifenwagen zu verlassen und die Verfolgung fußläufig fortzusetzen. Dies führte letztlich zur Ergreifung der beiden jungen Männer. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle konnten sowohl ein mitgeführter Schlagstock, als auch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Da von einem Betäubungsmitteleinfluss während der Fahrt ausgegangen werden konnte, wurde dem Fahrer später eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt. Aufgrund der Feststellung, dass der Roller während der Flucht eine Geschwindigkeit von über 30km/h erreichte und der Fahrer lediglich über eine Prüfbescheinigung verfügt, wird zudem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf ihn zukommen. Zudem erfasste die Polizei weitere Anzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und Kennzeichenmissbrauchs. Der Roller wurde zwecks weiterer Ermittlungen durch die Beamten sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

