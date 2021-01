Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von Pkw erfasst und schwer verletzt (16/1101)

Dudenhofen (ots)

11.01.2021, 09:19 Uhr

Schwere Verletzungen erlitt eine 80-Jährige Fußgängerin aus Dudenhofen, als sie am Montagmorgen die Neustadter Straße kurz vor der 90-Grad-Kurve in die Speyerer Straße überquerte. Eine aus Richtung Speyerer Straße kommenden 20-jährige Hyundai-Fahrerin aus Dudenhofen erkannte beim Einfahren in die Neustadter Straße die querende Fußgängerin zu spät und erfasste diese frontal. Hierdurch schlug die 80-Jährige mit dem Kopf auf der Scheibe des Pkw auf, erlitt eine Platzwunde über dem Auge sowie ein Beckenbruch. Sie wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss in eine Unfallklinik verbracht. Am Fahrzeug der 20-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

