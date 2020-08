Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Ruderboot gestohlen

Edertal (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zum Diebstahl eines Ruderbootes am Affolderner See. Unbekannte gelangen auf bislang unbekannte Weise auf die Steganlage Naturpark Kellerwald, an welcher das Boot in schifffahrtsüblicher Weise festgemacht, jedoch nicht angeschlossen war. Das Ruderboot besteht aus GFK und hat eine Länge von 4,20m und eine Breite von 1,40m. Die Bootsfarbe außen ist grün. Da das Boot ein sehr hohes Eigengewicht von circa 250 Kilogramm hat, ist von mehreren Tätern auszugehen. Hinweise zum Verbleib des Bootes sowie verdächtige Beobachtungen können an die Wasserschutzpolizei Waldeck unter der Telefonnummer 05623/5437 gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell