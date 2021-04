Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch im Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Hildesheim - (th) Am Samstag, den 24.04.21, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Triftäckerstraße ein. Die Täter nutzten die etwa 1,5 stündige Abwesenheit der Bewohner in den Nachmittagsstunden aus, um die Haustür aufzubrechen und das gesamte Wohnhaus zu durchsuchen. Sie erbeuteten u.a. Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Personen, die in den Nachmittagsstunden zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden geben sich unter der Telefonnummer 05121-939115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

