POL-HI: 16jähriger fährt ohne Pflichversicherung

Hildesheim (ots)

Am Samstag den 24.04.2021 bemerkt um 13.24 Uhr eine Polizeistreife in Alfeld einen 16jährigen mit einem Elektrokleinstfahrzeug, sogenannter E-Scooter, in der Oberen Mühlenstraße. Dieser verfügt zu diesem Zeitpunkt nicht über die notwendige Haftpflichversicherung. Neben der Untersagung der weiteren Nutzung erwartet den 16jährigen jetzt ein Strafverfahren zu dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

