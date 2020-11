Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall auf der Marler Straße

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, wurde eine 51-jährige Marlerin bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Ein 61-Jähriger Marler fuhr mit seinem Auto auf der Marler Straße in Richtung Recklinghausen. Er wollte nach rechts auf die Bockholter Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich fuhr er, aus nicht abschließend geklärter Ursache, auf das Auto der Marlerin auf. Ein Rettungswagen transportierte die Frau in ein Krankenhaus. Augenscheinlich entstand bei Unfall kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell