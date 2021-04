Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 18jähriger Fahranfänger überschlägt sich mit seinem Auto

Hildesheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befährt ein 18jähriger Fahranfänger aus Duingen, gegen 00:35 Uhr, in Alfeld die Winzenburger Straße aus Richtung der Ortschaft Hörsum. Als dieser dann nach links in den Walter-Gropius-Ring abbiegen will verliert er aus nicht geklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kommt in Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbricht mehrere Zaunelemente, stößt gegen eine Hauswand, überschlägt sich und bleibt auf seiner linken Fahrzeugseite liegen. Der junge Kraftfahrer verletzt sich dabei schwer, kann aber noch eigenständig Rettungskräfte und Polizei telefonisch alarmieren. Der Verunfallte wird dem Krankenhaus Alfeld zugeführt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13000 Euro geschätzt. Die Polizei Alfeld hat die Ermittlungen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 05181/9116-0 zu melden.

