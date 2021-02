Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Linienbus

Mainz (ots)

Donnerstag, 18.02.2021, 18:10 Uhr

Am Donnerstagabend befährt ein Linienbus die Mainzer Straße aus Richtung Budenheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Am Fort Gonsenheim. Eine 43-jährige Motorradfahrerin befährt die Weser Straße aus Richtung Elbestraße kommend in Fahrtrichtung Koblenzer Straße. Im Kreuzungsbereich kommt es zur Kollision zwischen den beiden. Am Bus und am Motorrad entstehen leichte Sachschäden. Die 43-Jährige wird in ein Krankenhaus verbracht. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell