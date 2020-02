Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebstahl vereitelt - Tatverdächtiges Duo in Untersuchungshaft

Jüchen (ots)

Einen Erfolg gegen tatverdächtige Autodiebe verzeichnete die Polizei im Rhein-Kreis Neuss am frühen Donnerstagmorgen (20.02). Sie hatte zwei Verdächtige festgenommen.

Ein Anwohner beobachtete, gegen 03:00 Uhr, zwei Männer auf einem Grundstück an der Birkenallee in Jüchen-Hochneukirch. Das Duo schlich in der Hauseinfahrt herum und interessierte sich auffällig für die dort abgestellte hochwertige BMW Limousine.

Gleichzeitig bemerkten beide, dass sie offensichtlich entdeckt wurden und flüchteten in einem Opel mit französischer Länderkennung. Der Zeuge unterrichtete sofort die Polizei. Während der Fahndung konnte eine Streife das verdächtige Duo auf der Gartenstraße stellen. Die beiden Männer machten den Polizisten gegenüber unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben.

Erste Ermittlungen brachten dann zutage, dass die Tatverdächtigen offensichtlich auf das Grundstück an der Birkenallee eingedrungen waren und sich dort an einem BMW zu schaffen gemacht hatten. Nach den aktuellen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass das Duo die hochwertige Limousine stehlen wollte. Entsprechendes elektronisches Werkzeug konnte im Täterfahrzeug sichergestellt werden. Offenbar nutzten die Täter für ihr Vorhaben einen Laptop, der im Rahmen der Ermittlungen bisher nicht aufgefunden werden konnte. Hinweisgeber, die Informationen zum Verbleib des Laptops haben, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 14 gebeten. (Telefon 02131/300-0)

Die wegen gleichgelagerter Delikte bekannten Männer (26 und 36 Jahre alt) aus Litauen, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Freitag (21.02.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnetet für beide Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen des Neusser Fachkommissariats dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob sie für weitere Straftaten in Betracht kommen.

