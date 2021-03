Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbrecher stehlen Sparschwein aus Wohnung

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Einbruch in Wohnung Tatzeit: 22.03.2021, 06:30 Uhr bis, 16:15 Uhr Im Verlauf des gestrigen Tages brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Homberger Weg ein. Die Täter stahlen ein Sparschwein und Münzgeld. Die Täter gelangten vom Balkon an eine gekippte Balkontür und konnten hier ein weiteres Fester öffnen. Nachdem sie in die Wohnung eingestiegen waren, durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen. Sie stahlen ein Sparschwein mit 2-Euro Münzen und weitere Euro-Münzen aus einer Dose. Sachschaden entstand nicht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 oder die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

