Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Forstgeräte aus Schuppen gestohlen

Homberg (ots)

Bad Zwesten

Diebstahl aus Geräteschuppen Tatzeit: 05.03.2021, 18:00 Uhr bis 19.03.2021, 07:00 Uhr Innerhalb der vergangenen zwei Wochen brachen unbekannte Täter in einen Geräteschuppen "Am Sportfeld" ein und stahlen Forstgeräte im Wert von 3.000,- Euro. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in den Schuppen und entwendeten dort zwei Kettensägen sowie zwei Motorsensen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell