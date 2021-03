Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter zerstören Schließzylinder an Schultüren - 15.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Homberg

Sachbeschädigung an Schule Tatzeit: 17.03.2021, 20:00 Uhr bis 18.03.2021, 06:05 Uhr Insgesamt 17 Zugangstüren zu den Schulgebäuden einer Schule in der Ziegenhainer Straße beschädigten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht. Die Täter begaben sich auf das Schulgelände zu den Zugangstüren und traten bei 15 Türen die elektronischen Schließzylinder ab. An zwei weiteren Türen wurden die Griffe abgetreten. Zudem warfen die Täter mehrere Mülleimer umher. Der angerichtete Sachschaden beträgt 15.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

